О чем писали районные газеты САО на прошлой неделе

Фото дня: хулиганка рассказала о себе Пользователь «Инстаграма» под ником @alisa_dobromyslova выложила на своей страничке фотографию трансформаторной будки на Клинской улице, на белой стене которой розовым баллончиком написано «Я хулиганка».
Фото дня: хулиганка рассказала о себе Пользователь «Инстаграма» под ником @alisa_dobromyslova выложила на своей страничке фотографию трансформаторной будки на Клинской улице, на белой стене которой розовым баллончиком написано «Я хулиганка».
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