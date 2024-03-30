Кошелек автотуриста подвергается опасности в Испании

Самые популярные у туристов провинции Испании являются одновременно и наиболее оснащёнными камерами слежения на дорогах: уже 79 000 человек были оштрафованы на 60 000 рублей на наши деньги лишь за одно нарушение — превышение скорости, пишет портал TURAZBUKA NEWS.
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