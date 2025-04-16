Российские подразделения освободили часть Валентиновки и начали штурмовать Сухую Балку

ВС РФ развивают наступление на Константиновском направлении юго-западнее Торецка. Источники отмечают взятие под контроль российскими подразделениями большей части Валентиновки и успешный натиск в сторону Сухой Балки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии