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Несекретные материалы

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Российские подразделения освободили часть Валентиновки и начали штурмовать Сухую Балку

Российские подразделения освободили часть Валентиновки и начали штурмовать Сухую Балку

ВС РФ развивают наступление на Константиновском направлении юго-западнее Торецка. Источники отмечают взятие под контроль российскими подразделениями большей части Валентиновки и успешный натиск в сторону Сухой Балки.

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