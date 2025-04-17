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Спички - не игрушка

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Затулин опять заступился за мигрантов. Что он требует для них теперь?

Затулин опять заступился за мигрантов. Что он требует для них теперь?

Депутат Госдумы Константин Затулин предложил создать в России должность омбудсмена по правам мигрантов.

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