Крещенские морозы в России отменяются

После жестких морозов, которыми отметилось начало января, в России заметно потеплело. Текущая неделя избавит жителей средней полосы России от аномальной стужи и, скорее всего, 30-градусных морозов этой зимой мы больше не увидим, пишет Pensnews.
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