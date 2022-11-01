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Яна Батыршина: «Унижений, о которых говорила Коррадини, быть не должно. Не ожидала, что такое может быть на уровне сборной»

Пятикратная чемпионка мира Яна Батыршина прокомментировала слова гимнастки Нины Коррадини, заявившей о жестоком обращении со стороны тренеров сборной Италии.

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