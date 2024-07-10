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Царьград

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Стала известна стоимость дороги на Театральном спуске, где сгорели десятки домов

Стала известна стоимость дороги на Театральном спуске, где сгорели десятки домов

Для первого этапа понадобится один миллиард рублей.В Ростове-на-Дону прошёл экспертизу проект, по которому местные власти планируют построить первую очередь дороги в районе Театрального спуска.

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