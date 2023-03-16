МИД РФ: Запад требует от африканских стран прекратить контакты с Россией

Прекратить сотрудничество с Москвой требуют от африканских лидеров представители США, Канады, Британии и Евросоюза в преддверии второго саммита «Россия-Африка», 16 марта заявил посол по особым поручениям МИД РФ Олег Озеров, сообщает РИА Новости.