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МИД РФ: Запад требует от африканских стран прекратить контакты с Россией

МИД РФ: Запад требует от африканских стран прекратить контакты с Россией

Прекратить сотрудничество с Москвой требуют от африканских лидеров представители США, Канады, Британии и Евросоюза в преддверии второго саммита «Россия-Африка», 16 марта заявил посол по особым поручениям МИД РФ Олег Озеров, сообщает РИА Новости.

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