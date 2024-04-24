Самая крупная и лучше всего укрепленная оборонительная крепость средневековой Молдовы

Белая крепость – одно из старейших поселений в Северном Причерноморье, основанное в конце VI века до нашей эры греческими поселенцами из Милета на берегу Днестровского лимана, который в те времена был широкой морской бухтой.
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