СМИ: Израиль предупредил США о планируемом ударе по Насралле в последний момент

Власти Израиля в последний момент уведомили Соединённые Штаты о планируемом ударе против генерального секретаря ливанского движения "Хезболла" Хасана Насраллы, сообщает американский телеканал ABC, опираясь на информацию от своих источников.
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