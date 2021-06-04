ДрузьяПолитикаРимская империя - фантастическая сага? Альтернативная История Римская империя - фантастическая сага? Ты помнишь как все начиналось.Вернуться к статье52НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЮрий ИльиновУЧИТЕЛЬ ТИБЕТЕЦ ИЗ ПИСЬМА СВОЕМУ УЧЕНИКУ: "Зачем вообще так много думать о себе, мой брат? Разве вы не повторяли: “Забывай о себе как доброе, так и плохое, и пусть только Христос будет виден и слышен”? Вы слышите слишком многое, приходящее к вам от борющейся личности. А она говорит так назойливо, что спокойный тихий голос души, несущий сияние и мир, не может пробиться в вашу жизнь. Итак, успокойтесь, брат мой, и прекратите эту яростную борьбу. Не попадайтесь в ловушку многословия, вновь возобновляя старые контакты. Входите в период счастливого молчания и внутреннего восстановления. Будьте, насколько возможно, самозабвенны, неся радость и вдохновение другим и игнорируя свои реакции с божественным безразличием. Из Ученичество в новом Веке", т.Юрий Ильинов✨Световое загрязнение — засвечивание ночного неба искусственными источниками освещения, свет которых рассеивается в нижних слоях атмосферы, мешая проведению астрономических наблюдений и изменяя биоритмы живых существ. Иногда это явление также называют световым смогом. Световое загрязнение создаётся уличным освещением, 🌟архитектурным освещением, светящимися рекламными щитами или прожекторами. В Европе многие дискотеки направляют мощные пучки света в ночное небо. Эффект осветления неба усиливается распространёнными в воздухе частицами🌬 пыли и аэрозолями. Эти частицы дополнительно преломляют, отражают и рассеивают излучаемый свет. Эффекты, производимые на экосистему 🍀Флора и фауна тоже зависят от циклов дня и ночи. Хищники используют тьму 🏹(как и свет) для охоты, тогда как остальные животные используют тьму как возможность укрыться. Отпрыски морских черепах,🐢 появляющиеся на свет на берегах,🌊 проделывают путь до воды, ориентируясь на свечение луны, которое сбивается искусственным светом. А мигрирующие птицы 🦅используют свечение луны и звезд для навигации, которая затрудняется из-за засвечивания ночного неба освещением населенных пунктов. Как с этим бороться? В некоторых крупных городах США активисты предлагают отключать ночное освещение во время сезонных миграций птиц. С 2002 года в Чехии действует закон, 📑предусматривающий борьбу со световым загрязнением, а во многих национальных парках по всему миру🌏 открываются заповедники ночного неба, 🌌где искусственный свет отсутствует. Хотя в настоящее время сложно бороться со световым загрязнением в крупных городах, специалисты считают, что можно сократить нерациональное потребление электроэнергии 💡дома и в общественных местах.Starikan СтаренькийинтересноВАВладимир АкуловКонечно , нет доказательств существования Римской империи! Ведь в захоронениях не находят ...паспортов , выданных римскими властями своим гражданам ... Так же не находят в раскопках ...древних компьютеров и телевизоров ... Которые , конечно , были тогда ... Если Империя была такая развитая... С такой поврежденной логикой... Когда доказывается что-то таким же не доказанным ... Так можно выдвинуть любую версию истории, которую никак нельзя верифицировать.Юрий ИльиновА Вы за кого? "> [10], с.4. Можно понять, почему Демпстера издали только через СТО ЛЕТ (!). Причина могла быть в том, что как раз "в это время на территории древней Этрурии хозяйничали АВСТРИЙЦЫ и изучение славной истории этрусков, которых жители Тосканы считали своими предками, давало моральное удовлетворение и выход патриотическому чувству" [10], с.4-5. Возможно и другое объяснение. Книга Демпстера могла быть написана не в XVII, а в XVIII веке. И тут же издана. Но издатели сделали вид, что печатают якобы давно написанную книгу, автор которой уже умер. Такие вещи были вполне в духе того времени. Как мы неоднократно отмечали в наших книгах по хронологии, в итальянском Риме XVI-XVIII веков, по-видимому, ВЕЛАСЬ ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННАЯ И ГЛУБОКО ПРОДУМАННАЯ РАБОТА ПО НАПИСАНИЮ ДРЕВНЕЙ ИСТОРИИ. При этом, чтобы "оставить БОЛЬШЕ НА ДОЛЮ ГРЕКОВ И РИМЛЯН" (см. выше), ТОСКАНСКИХ этрусков решили "задвинуть подальше" - в глубь веков, чтобы не путались под ногами великого Рима. Наверное, тогда в Италии многие еще помнили - кто такие этруски на самом деле. Как мы уже говорили, это были русские, оставшиеся в Италии после великого славянского ("монгольского") завоевания XIV века. См. нашу книгу "Славянское завоевание мира"."Комментировать
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