Многодетную мать из Серова привлекли к уголовной ответственности

В Серовском районном отделении судебных приставов ГУФССП России по Свердловской области возбуждено исполнительное производство о взыскании алиментов с матери на содержание троих несовершеннолетних детей: девяти, семи и пяти лет.
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