Статья Си Цзиньпина об укреплении сознания общности китайской нации и продвижении высококачественного развития национальной работы КПК в новую эпоху будет опубликована в журнале "Цюши"

Пекин, 31 января /Синьхуа/ -- Статья генерального секретаря ЦК КПК Си Цзиньпина об укреплении сознания общности китайской нации и продвижении высококачественного развития национальной работы КПК в новую эпоху будет опубликована в четверг.
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