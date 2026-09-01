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Царьград

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Что меняется для фермеров в России с 1 сентября: Куры - новая головная боль

Что меняется для фермеров в России с 1 сентября: Куры - новая головная боль

С 1 сентября для владельцев личных подсобных хозяйств вступает в практическую фазу требование об обязательной постановке на учёт домашней птицы.

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