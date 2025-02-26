Nature: хромосомы людей развивались в 10 раз быстрее, чем у других млекопитающих

Американские ученые из Калифорнийского университета в Сан-Франциско обнаружили, что уникальные участки человеческих хромосом, известные как области ускоренной эволюции человека (HAR), развивались в 10 раз быстрее, чем у других млекопитающих.
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