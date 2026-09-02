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Татарстан пилотсыз очкычлар җитештерү буенча алдынгы биш төбәк арасына керде

Татарстан пилотсыз очкычлар җитештерү буенча алдынгы биш төбәк арасына керде

2026 елның августына Татарстан Республикасында пилотсыз авиасистемалар (БАС) өлкәсендә кече һәм урта секторда 30лап җитештерүче исәпләнә.

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