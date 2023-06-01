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МО Японии: Токио и Вашингтон обсуждают разработку систем перехвата гиперзвукового оружия

МО Японии: Токио и Вашингтон обсуждают разработку систем перехвата гиперзвукового оружия

Глава Министерства обороны Японии Ясукадзу Хамада заявил, что его страна и США собираются сотрудничать в области беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), а также обсуждают возможность совместной разработки систем перехвата гиперзвукового оружия.

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