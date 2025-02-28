Появились кадры задержания агента ГУР за попытку теракта против митрополита

Центр общественных связей Федеральной службы безопасности (ФСБ) опубликовал кадры задержания агентов Главного управления разведки минобороны Украины (ГУР) за попытку осуществить теракт против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова).
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