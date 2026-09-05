Удары нарастают и добивают ВСУ в Киеве и Одессе: враг пожалел об атаке Сочи

В ночь на 4 сентября украинские формирования попытались атаковать Сочи, нацелившись в том числе на федеральную территорию «Сириус».
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