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В МИД заявили о заморозке диалога по контртерроризму со стороны США

В МИД заявили о заморозке диалога по контртерроризму со стороны США

Вашингтон и Брюссель по надуманным поводам заморозили диалог с Россией по борьбе с терроризмом. Об этом во время общения с РИА Новости заявил глава департамента по вопросам новых вызовов и угроз Министерства иностранных дел Владимир Тарабрин.

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