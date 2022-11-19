Микробиолог Рогов допустил, что сырные закваски можно использовать в качестве биооружия

Заместитель директора по инновациям и развитию ВНИИ маслоделия и сыроделия, микробиолог Григорий Рогов заявил, что причиной отсутствия санкций в отношении заквасок для сыра может являться тот факт, что их можно использовать в качестве биооружия.
Заместитель директора по инновациям и развитию ВНИИ маслоделия и сыроделия, микробиолог Григорий Рогов заявил, что причиной отсутствия санкций в отношении заквасок для сыра может являться тот факт, что их можно использовать в качестве биооружия.
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