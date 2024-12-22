Хотите купить авто из параллельного импорта? Вот с какими трудностями придется столкнуться

До недавнего времени большинство россиян не знало о таком понятии, как параллельный импорт. Однако теперь, после ухода почти всех марок из России, параллельный импорт стал единственным шансом приобрести автомобиль именитого бренда.
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