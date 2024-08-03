F-16 как признак грядущего ядерного конфликта. Что говорят на Украине о ситуации на линии фронта

© Public domainСегодня 176 прочитали На текущей неделе украинские военные и эксперты чаще всего обсуждали поставки истребителей F-16, которые стали очередным "вундерваффе", которое якобы сможет переломить ход конфликта.
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