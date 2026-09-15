Попова рассказала о новых методиках медпомощи бойцам на СВО

Специалисты Роспотребнадзора внедряют новые научные достижения, направленные на спасение жизней участников специальной военной операции, рассказала Владимиру Путину руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.
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