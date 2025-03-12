Президент США анонсировал новые переговоры с Россией: главное за сутки

МОСКВА, 12 марта, ФедералПресс. Американский президент заявил, что Москва и Вашингтон проведут встречи по Украине, в РФ назвали лукавством заявление киевского режима о готовности к перемирию, а Европу призвали готовиться к войне с Россией.
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