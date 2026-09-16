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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Спартак» реализовал удаление Яковлева, который играет впервые в сезоне. Капитан «Металлурга» позже забил, сравняв счет. Он сыграл 7:44 в 1-м периоде

Капитан «Металлурга» Егор Яковлев проводит первый матч в этом сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ. Защитник вошел в состав команды на матч со « Спартаком » (1:1, 1-й перерыв).

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