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Экс-министр связи РФ, обманувший забайкальцев, заочно арестован

Экс-министр связи РФ, обманувший забайкальцев, заочно арестован

Николай Никифоров, в 29 лет ставший самым молодым министром связи в России, объявлен в розыск и заочно арестован по делу о финансовой пирамиде Finiko.

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