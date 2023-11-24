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Закон и Порядок

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Как бы я увеличивала рождаемость

Как бы я увеличивала рождаемость

Ну а если серьезно? Если бы меня поймали, скрутили в бараний рог, и говорят: давай, делай так, чтобы рождаемость увеличивалась.

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Комментарии
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АН
Анатолий Никольский
согласен. есть еще добавить: 1. Ответственность на школу не надо накладывать, в школе дети и так без этого семейного воспитания затюканы.  НАДО чтобы родители понимали что делать, как воспитывать, и как развивать - ТОЛЬКО смвоим примером. 2. Стимулировать, обязывать, пропогандировать взрослых для рождения и воспитания детей. 3. Министрерство семьи - задача экспертиза всех решений с точки зрения как на это решение повлияет на семью, плохо - отказ. Поднять курс рубля - отказ. Смотрите полную идеологию - https://xn----7sbblha2awgfflbxgood4qwb.xn--p1ai/ideology
Идеология
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