Как бы я увеличивала рождаемость

АН

Анатолий Никольский

согласен. есть еще добавить: 1. Ответственность на школу не надо накладывать, в школе дети и так без этого семейного воспитания затюканы. НАДО чтобы родители понимали что делать, как воспитывать, и как развивать - ТОЛЬКО смвоим примером. 2. Стимулировать, обязывать, пропогандировать взрослых для рождения и воспитания детей. 3. Министрерство семьи - задача экспертиза всех решений с точки зрения как на это решение повлияет на семью, плохо - отказ. Поднять курс рубля - отказ. Смотрите полную идеологию - https://xn----7sbblha2awgfflbxgood4qwb.xn--p1ai/ideology