Атака на нашу свободу

(изображение из МАХ-канала Сергея Собянина) «Отражена самая массированная атака вражеских беспилотников на Москву.
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Массированная атака дронов ожидалась именно в дни выборов. ПВО сработало, единичные дроны прорвались, к сожалению.
Такова реальность нового этапа эскалации вооружённого противостояния. Укреплять ПВО и наносить всё больше ответных массированных ударов с многократно тяжёлыми последствиями - иного выбора нет, если не принимают условий переговоров.
Но вывести ВСУ из Донбасса киевский режим не может, это понятно, значит будем бить "сильно и больно".
А как же Донбасс,Луганск,разве нам враждебны.
Пока мы не поймём, что воюем с враждебным нам НАРОДОМ, мы не победим. Украинский народ был всегда нам враждебен, как и немцы, и поляки.
Дожевали сопли. Вот и получаем.
Цитата «Отражена самая массированная атака вражеских беспилотников на Москву. - ПОЧЕМУ ДО СИХ ПОР СТОИТ ВОКЗАЛ В КУЕВЕ И БАНКОВА СТОИТ ЦЕЛАЯ И ОРЕШНИК НЕ В БУНКЕРЕ КРИВОРОЖСКОГО ПИАНИСТА ? ЖДЁТЕ КОГДА КРЕМЛЬ РАЗРУШАТ ?