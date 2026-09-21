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Атака на нашу свободу

Атака на нашу свободу

(изображение из МАХ-канала Сергея Собянина) «Отражена самая массированная атака вражеских беспилотников на Москву.

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Профиль пользователя Игорь Кузнецов
Игорь Кузнецов

Массированная атака дронов ожидалась именно в дни выборов. ПВО сработало, единичные дроны прорвались, к сожалению.
Такова реальность нового этапа эскалации вооружённого противостояния. Укреплять ПВО и наносить всё больше ответных массированных ударов с многократно тяжёлыми последствиями - иного выбора нет, если не принимают условий переговоров.
Но вывести ВСУ из Донбасса киевский режим не может, это понятно, значит будем бить "сильно и больно".

Профиль пользователя Павел Б
Павел Бизменено

Цитата «Отражена самая массированная атака вражеских беспилотников на Москву.  - ПОЧЕМУ ДО СИХ ПОР СТОИТ ВОКЗАЛ В КУЕВЕ И БАНКОВА СТОИТ ЦЕЛАЯ И  ОРЕШНИК НЕ В БУНКЕРЕ  КРИВОРОЖСКОГО ПИАНИСТА ? ЖДЁТЕ КОГДА КРЕМЛЬ РАЗРУШАТ ?