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Кравцов: профильное обучение углубит знания, но не ограничит выбор

Кравцов: профильное обучение углубит знания, но не ограничит выбор

Министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что профильное обучение в старших классах призвано помочь школьникам углублённо изучать предметы, соответствующие их планам.

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