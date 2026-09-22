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Татар-информ

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Чернышенко и Минниханов обсудили развитие спорта и туризма в Татарстане

Чернышенко и Минниханов обсудили развитие спорта и туризма в Татарстане

Фото: пресс-служба Раиса РТ Раис Татарстана Рустам Минниханов в ходе рабочей поездки в Москву обсудил с заместителем Председателя Правительства России, куратором Приволжского федерального округа Дмитрием Чернышенко вопросы развития туризма, спорта, науки, образования и молодежной политики в республике.

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