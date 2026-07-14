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В тени софитов или на сцене: кем выросли дочери Алсу, Долиной, Апиной и других звезд эстрады

В тени софитов или на сцене: кем выросли дочери Алсу, Долиной, Апиной и других звезд эстрады

Дети известных певиц с рождения находятся под пристальным вниманием публики, что неизбежно сказывается на их будущем.

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