В Северном специалисты начали готовить цветники к зиме

Специалисты ГБУ «Жилищник района Северный» приступили к работам по подготовке столичных цветников к зиме, чтобы многолетники благополучно пережили период холодов и могли радовать жителей в следующем году.
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