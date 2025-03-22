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В 2024 году в Россию завезли десять опасных заболеваний

В 2024 году в Россию завезли десять опасных заболеваний

Ни одно из них не вызвало эпидемию в стране.В 2024 году в Россию было импортировано свыше десятка опасных болезней, среди которых лихорадки Западного Нила, Денге и Зика, однако благодаря усилиям Роспотребнадзора, ни одна из них не вызвала эпидемию в стране, сообщила глава ведомства Анна Попова.

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