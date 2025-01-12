Политолог узнал причину слухов о подготовке выборов на Украине

Политолог Кедми связал слухи о выборах на Украине с готовящимися переговорами Слухи о том, что президент Украины Владимир Зеленский планирует баллотироваться на второй срок, связаны с желанием правительства страны начать мирные переговоры, заявил в интервью болгарскому порталу «Поглед Инфо» бывший глава израильской спецслужбы «Натив», политолог Яков Кедми.