В Манеже Малого Эрмитажа открылась выставка, посвященная истории барона Мюнхгаузена

В Манеже Малого Эрмитажа состоялось открытие выставки, посвященной жизни и творчеству барона Мюнхгаузена, реальной исторической личности XVIII века, который провел несколько лет на службе Российской империи.
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