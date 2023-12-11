Зиновьева: темпы роста промышленности в Подмосковье выше средних по стране

РИАМО - 11 дек. Темпы роста промышленности в Московской области выше средних по России, сообщила заместитель председателя правительства — министр инвестиций промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.
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