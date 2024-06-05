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Врио губернатора Вячеслав Федорищев встретится с мэром Самары Еленой Лапушкиной

Врио губернатора Вячеслав Федорищев встретится с мэром Самары Еленой Лапушкиной

У нового главы региона возникли вопросы к благоустройству областного центра.Врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев во вторник, 4 июня, прокатился на трамвае и прогулялся по областной столице.

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