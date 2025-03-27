WP: администрация Трампа может сократить наполовину штат ряда ведомств

REUTERS/Evelyn Hockstein Американские чиновники готовятся к тому, что агентства сократят от 8 до 50 процентов своих сотрудников на первом этапе усилий администрации президента США Дональда Трампа по сокращению федерального правительства, сообщает издание The Washington Post.
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