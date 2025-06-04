Театр абсурда
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Театр абсурда

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  • Андрей
    и сразу у нас в чёрный список за деньги для ВСУ и статью.Путин вас предупр...
  • александр перминов
    Кто ваще допускает эту плесень в правительство , в депутаты и как так сбежал.Сказал про Россию и народ плохо а тем бо...Спешно бежит из с...
  • ninikooo Митусова
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Драма в суде: Оглашен приговор пенсионерке-рабовладелице Наталье Бутенко

Драма в суде: Оглашен приговор пенсионерке-рабовладелице Наталье Бутенко

Avia.pro - СМИ В Балашихинском городском суде 27 мая 2025 года завершилось громкое дело 62-летней Натальи Бутенко, которую прозвали «подмосковной рабовладелицей».

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