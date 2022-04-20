Юбердо сделал 3 передачи в матче с «Айлендерс» и возглавил гонку бомбардиров. У него 111 очков, у Макдэвида – 110

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

Джонатан Юбердо набрал 3 очка в матче с «Айлендерс» и возглавил гонку бомбардиров. Форвард «Флориды» трижды ассистировал Александру Баркову и помог команде добиться победы над «островитянами» (3:2 ОТ).