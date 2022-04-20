Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Астон Мартин
    Надо возрождать русские программы , например "Конкурс русской песни"Алексей Мишин о «...
  • Адександр Соловьев
    Попади он пропадом за такие деньги, какие этот еврей платит участникам из нашего кармана!Когда прочитал, что Ягудин з...Алексей Мишин о «...
  • Одиссей Одиссеев
    Ну, не такие уж и тупые оказались французы, коли не захотели иметь президентом нападающего футболиста.Бензема набрал 1 ...

Юбердо сделал 3 передачи в матче с «Айлендерс» и возглавил гонку бомбардиров. У него 111 очков, у Макдэвида – 110

Джонатан Юбердо набрал 3 очка в матче с «Айлендерс» и возглавил гонку бомбардиров. Форвард «Флориды» трижды ассистировал Александру Баркову и помог команде добиться победы над «островитянами» (3:2 ОТ).

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх