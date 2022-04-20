Юбердо сделал 3 передачи в матче с «Айлендерс» и возглавил гонку бомбардиров. У него 111 очков, у Макдэвида – 110

Джонатан Юбердо набрал 3 очка в матче с «Айлендерс» и возглавил гонку бомбардиров. Форвард «Флориды» трижды ассистировал Александру Баркову и помог команде добиться победы над «островитянами» (3:2 ОТ).
Популярные статьи
- Чемпионат мира среди юниоров. Уна Браун и Гэйдж Браун, Д’Алессандро и Уодделл, Башинска и Бимон покажут произвольные танцы
- Украина заменит Россию на чемпионате мира по волейболу
- Заместитель исполнительного директора ФШР: «От перехода в азиатскую федерацию россияне только выиграют, особенно молодые шахматисты»
Свежие комментарии