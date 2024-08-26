В Киеве операцию в Курской области связали с будущим главкома ВСУ Сырского

Операция в Курской области стала для главкома Вооруженных сил Украины Александра Сырского шансом спасти свою карьеру, следует из статьи The Telegraph под названием «Жестокий мясник или гениальный генерал?».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии