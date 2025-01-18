На капремонт жилых домов в Татарстане дополнительно выделено 3 млрд рублей

В Татарстане на капитальный ремонт многоквартирных жилых домов дополнительно выделено 3 млрд рублей. Об этом на традиционном совещании в Доме Правительства РТ рассказал министр строительства, архитектуры и ЖКХ региона Марат Айзатуллин.