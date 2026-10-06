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Аргументы и Факты

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ВС РФ получили более 10 тыс. образцов вооружений и техники в сентябре

ВС РФ получили более 10 тыс. образцов вооружений и техники в сентябре

В российские войска поступило свыше 10 тысяч образцов вооружений, военной и специальной техники с предприятий оборонно-промышленного комплекса и «Народного ОПК» в сентябре, сообщает Минобороны России.

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