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Tassat запускает платформу для распределения резервов стейблкоинов между банками

Tassat запускает платформу для распределения резервов стейблкоинов между банками

Финтех-компания Tassat, ранее развивавшая блокчейн-сеть Signet банка Signature Bank, представила проект NENYA — систему управления резервами для стейблкоинов (Smart Reserve Management & Execution Engine).

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