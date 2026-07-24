Tassat запускает платформу для распределения резервов стейблкоинов между банками

Финтех-компания Tassat, ранее развивавшая блокчейн-сеть Signet банка Signature Bank, представила проект NENYA — систему управления резервами для стейблкоинов (Smart Reserve Management & Execution Engine).
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