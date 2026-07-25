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Царьград

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Сенатор Отке: СМП привлечет инвестиции на 300 млрд к 2030 году

Сенатор Отке: СМП привлечет инвестиции на 300 млрд к 2030 году

Член Совета Федерации Анна Отке подчеркнула важность инвестиций в Северный морской путь, привлекательный для дружественных стран.

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