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Царьград

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Волонтеры первыми прибыли на помощь после аварии танкеров в Черном море

Волонтеры первыми прибыли на помощь после аварии танкеров в Черном море

Генеральный прокурор Игорь Краснов заявил, что волонтеры первыми начали устранять последствия разлива нефтепродуктов после крушения танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" в Черном море, затронувшее Кубань и Крым.

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