Медвежий угол
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Медвежий угол

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Избивавшие выкрикивали националистические оскорбления

Избивавшие выкрикивали националистические оскорбления

Два открытых педераста, Рустам и Ираклий, скорее всего живут они вместе в гражданском гей-браке. Очень бы хотелось, чтобы их осудили не за хулиганку, а за покушение на убийство и терроризм, так как избиение инвалида, получившего тяжёлое ранение на СВО и избитого за то, что он русский, это по моему мнению терроризм и никак иначе.

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Комментарии
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СД
Семен Дремин
Почему они ещё живы.........................................
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1 час.
Татьянка Яцук
Эти уроды на свободе???? Это что за полиция в Питере- все куплены что ли во главе с бегловым??? Против ушлёпков всего лишь пытались(!!!) завести уголовное дело???? Что-то( или кто-то) помешал? Занесли неслабо??? Что происходит вобще???
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1 час.
ОТ
Олег Тимофеев
Вы ничего не понимаете. Пидарасы как шлюхи в СССР это сила.
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1 час.

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