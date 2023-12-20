Избивавшие выкрикивали националистические оскорбления

Два открытых педераста, Рустам и Ираклий, скорее всего живут они вместе в гражданском гей-браке. Очень бы хотелось, чтобы их осудили не за хулиганку, а за покушение на убийство и терроризм, так как избиение инвалида, получившего тяжёлое ранение на СВО и избитого за то, что он русский, это по моему мнению терроризм и никак иначе.