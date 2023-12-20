Два открытых педераста, Рустам и Ираклий, скорее всего живут они вместе в гражданском гей-браке. Очень бы хотелось, чтобы их осудили не за хулиганку, а за покушение на убийство и терроризм, так как избиение инвалида, получившего тяжёлое ранение на СВО и избитого за то, что он русский, это по моему мнению терроризм и никак иначе.
Избивавшие выкрикивали националистические оскорбления
Комментарии
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СД
Семен Дремин
Почему они ещё живы.........................................
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1 час.
Татьянка Яцук
Эти уроды на свободе???? Это что за полиция в Питере- все куплены что ли во главе с бегловым??? Против ушлёпков всего лишь пытались(!!!) завести уголовное дело???? Что-то( или кто-то) помешал? Занесли неслабо??? Что происходит вобще???
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1 час.
ОТ
Олег Тимофеев
Вы ничего не понимаете. Пидарасы как шлюхи в СССР это сила.
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1 час.
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