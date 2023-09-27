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В Киеве злятся: даже Запад не поможет лишить Россию права вето 

В Киеве злятся: даже Запад не поможет лишить Россию права вето 

У Киева нет шансов уговорить даже русофобский Запад в необходимости лишить Россию права вето в ООН. Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявил украинский политический эксперт Олег Саакян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Комментарии
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Лев Добрый
Наверное бандеровцам стало бы легче, если запад лишил Россию права вето!😱👈😜👀
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