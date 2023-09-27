В Киеве злятся: даже Запад не поможет лишить Россию права вето 

У Киева нет шансов уговорить даже русофобский Запад в необходимости лишить Россию права вето в ООН. Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявил украинский политический эксперт Олег Саакян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».