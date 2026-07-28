Netanyahu Ahead Of Trump Meeting: Iran War Will End Only With Regime Collapse Or Nuclear Halt Prime Minister Benjamin Netanyahu departed from Israel on Monday afternoon for the United States, where he will be hosted in the Oval Office on Tuesday.
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